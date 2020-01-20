https://static.news.ru/photo/519f6fb4-3b78-11ea-9349-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Механизм голосования по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным изменениям в Конституцию будет оформлен отдельным законом или одной из статей. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Юридически это голосование, форма и время проведения голосования будут оформлены в ходе работы конституционной комиссии — в виде отдельного закона это будет формализовано или одной из статей. Но пока на сей счет какого-то окончательного решения нет, — пояснил Песков журналистам.

Он подчеркнул, что в целом необходимости никакого голосования нет, так как поправки не затрагивают основных статей Конституции, однако президент счёл правильным посоветоваться с гражданами, меняя Основной закон страны.

По мнению движения в защиту прав избирателей «Голос», результаты голосования могут выявить волеизъявление граждан только в том случае, если будут соблюдены четыре принципа. Во-первых, если оно пройдёт в форме референдума. Во-вторых, перед этим состоится содержательная общественная дискуссия. В-третьих, каждая поправка будет вынесена на отдельное голосование. И в-четвёртых, если такому голосованию будет предшествовать заблаговременное принятие на уровне закона ясных и устойчивых правил его проведения.

15 января Путин о время послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции приоритет российских законов над международным правом, усилить роль и статус Госсовета, расшить полномочия Госдумы, поставить судей в зависимость от президента и Совета Федерации, писал NEWS.ru



