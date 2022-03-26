Песков: не Байдену решать, кому находиться у власти в РФ

Президент РФ избирается гражданами страны, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Не американскому лидеру решать, кто должен руководить нашей страной, отметил он в беседе с Reuters.

Не Байдену это решать. Президента России избирают россияне, — подчеркнул Песков.

Так представитель Кремля отреагировал на слова хозяина Белого дома, произнесённые в Польше. Там Байден заявил, что Владимир Путин «не может оставаться у власти». Позже в Белом доме были вынуждены объяснять, что Байден не призывал к смене режима в России, он имел в виду совсем другое.

Ранее стало известно, что оскорбления, которые позволил себе Байден в адрес Путина, — это истерика от бессилия, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предположил, что глава Белого дома болен и ему необходимо пройти медицинское обследование.