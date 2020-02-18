https://static.news.ru/photo/d511fb04-523a-11ea-9f7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/XINHUA/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия воспринимает выводы расследования по MH17 со скепсисом и недоверием. По его словам, данные являются ангажированными.

Это было до суда. Это лишний раз свидетельствует о том, что по-прежнему огромное количество вопросов, и вопросов, которые самым серьёзным образом ставят под сомнение такую ангажированную позицию, которая уже неоднократно озвучивалась, — сказал Песков.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств.

Расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. ССГ в июне 2019 года нашла четырёх людей, которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Суд должен начаться в марте 2020 года. По делу проходят трое граждан России и один украинец. По данным ССГ, Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Как ранее писал NEWS.ru, появившаяся информация об отсутствии зенитных ракетных комплексов «Бук» в районе катастрофы малайзийского лайнера на территории Донбасса, лишний раз указывают на правоту российской стороны, заявил Песков.