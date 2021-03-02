Песков назвал возмутительными утверждения США об отравлении Навального

https://static.news.ru/photo/ca39526a-7c03-11eb-a663-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagam.com

Бездоказательные утверждения Соединённых Штатов Америки о якобы отравлении российского оппозиционера Алексея Навального сотрудниками Федеральной службы безопасности являются возмутительными. Такое заявление в разговоре с журналистами 3 марта сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Штаты ввели ограничительные меры против России из-за ситуации с Навальным. Санкции введены против семи «высокопоставленных представителей» российской власти. Они направлены против конкретных организаций и людей. Кроме того, американская разведка напрямую обвинила российские спецслужбы в отравлении Навального.

До этого санкции были введены Евросоюзом.

Как отметил Песков, Кремль считает новые санкции против российских граждан вмешательством в дела страны и неприемлемыми ограничениями. По его словам, на фоне решения ЕС и США Москва не станет прерывать контакты с Вашингтоном и Брюсселем по линии правоохранительных ведомств.

Также пресс-секретарь главы государства сказал, что профильные министерства предоставят правительству проект ответных санкций. Относительно обвинений ФСБ в отравлении представитель Кремля высказался следующим образом.

Бездоказательные утверждения США о якобы отравлении Навального сотрудниками ФСБ возмутительны, — цитирует Пескова ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, в дело арестованного и приговорённого к 2,5 года лишения свободы российского оппозиционера Алексея Навального не должны вмешиваться внешние силы. Происходящее является исключительно внутренним делом РФ. Такое заявление в среду, 3 марта, сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.