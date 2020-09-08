Песков назвал «уткой» утверждения экс-адвоката Трампа про Путина

https://static.news.ru/photo/02ff185a-f1fd-11ea-8f35-fa163e074e61_660.jpg Майкл Коэн Фото: Douglas Christian/Global Look Press

Утверждения экс-адвоката президента Соединённых Штатов Майкла Коэна про главу российского государства Владимира Путина являются «уткой». Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее в своей книге «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа», которая вышла в свет 8 сентября, экс-адвокат написал, что Трамп называл своего российского коллегу Владимира Путина диктатором и царём, а также богатейшим человеком в мире, владеющим «триллионом долларов».

Также американский лидер якобы был уверен, что Путин контролирует 25% российской экономики, включая крупный бизнес, и использует олигархов, чтобы инвестировать собственные средства. По словам экс-адвоката, во время предвыборной кампании он начал думать, что Трамп втайне хотел такую же власть, как у Путина, для себя, писал NEWS.ru.