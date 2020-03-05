https://static.news.ru/photo/e4291768-5ed2-11ea-bd6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В Кремле считают, что отъезд молодых людей на работу из России в другие страны следует расценивать, как «обычный круговорот». Главное — создавать условия, чтобы человек захотел вернуться, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Какая-то молодёжь во всех странах мира хочет уехать, какая-то хочет остаться. Если молодёжь уезжает, это совершенно не нужно воспринимать со знаком «минус», — пояснил он.

Ранее в интервью президент Владимир Путин заверил, что власти будут создавать все условия для самореализации хороших специалистов в России. Говоря о мерах, которые уже предпринимает государство против «утечки мозгов», Песков перечислил следующие: «создание атмосферы, при которой бизнес создаёт новые рабочие места, реализация программы поддержки малого и среднего бизнеса, развитие программ поддержки перспективной молодёжи, учёных, выделение грантов для лабораторий».

В Русской православной церкви в качестве меры борьбы с «утечкой мозгов» предложили активнее вести патриотическое воспитание в школах. По словам главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона, мысли об эмиграции возникают не на пустом месте, а «в той социокультурной среде, где патриотическому воспитанию не уделяется должного внимания», писал NEWS.ru.