Песков назвал условия прекращения военной спецоперации

Россия заинтересована в том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский пошёл на предложенные в ходе переговорного процесса условия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. С его слов, данное решение украинского главы может обозначить конец военной спецоперации. Об этом сообщили в Telegram-канале РИА Новости.

Россия заинтересована в том, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые на переговорах условия, через них хотим положить конец военной операции, — заявил прессек.

Отвод вооружённых сил России из Киевской области — это жест доброй воли для создания условий для переговоров, в результате которых могут быть приняты серьёзные решения, заявил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые российской стороной на переговорах условия.

Представитель Кремля также опроверг слухи о планах российских властей об убийстве президента Украины Владимира Зеленского. Он ответил, что подобные сообщения — не правда.