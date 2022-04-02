Песков назвал условие встречи Путина с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что встреча гипотетически возможна, однако должен быть подготовлен конкретный документ.

Путин никогда не отказывался от такой встречи. Она гипотетически возможна. Но для того, чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Тогда настанет черед такой встречи, — сказал представитель Кремля.

На вопрос, будет ли исполняться данный документ, Песков напомнил об опыте Минских соглашений по Донбассу.

У нас есть этот опыт. Мы его помним. Помним очень хорошо и действуем соответственно, — сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сербским СМИ заявил, что Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским. При этом министр подчеркнул, что встреча до сих пор не состоялась, потому что она должна быть хорошо подготовлена, это принципиально важно.

Лавров пояснил, что за годы, пока вызревал внутриукраинский конфликт, накопилось «огромное количество проблем». Нынешняя ситуация такова, что встреча просто для обмена мнениями будет контрпродуктивна, она нужна, но только тогда, когда будет ясность «в отношении развязки по всем ключевым вопросам», добавил Лавров.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.