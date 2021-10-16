Песков назвал условие для встречи в «нормандском формате»

Для встречи в «нормандском формате» необходимо, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

Для того чтобы собираться главам государств, всё-таки нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент. Вот министры сначала соберутся и поймут, фундамент прощупывается или не прощупывается, — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что в настоящее время единственной площадкой, в рамках которой возможно решать вопрос об урегулировании конфликта в Донбассе, является «нормандский формат» с участием Германии, Франции, России и Украины.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал призывы Киева к немедленной встрече в «нормандском формате» при отказе выполнять Минские соглашения «внешнеполитической шизофренией». Он подчеркнул, что «нормандский формат» должен выполнять работу, которая ему поручена лидерами четырёх государств. Это означает создание условий для полного выполнения Минских соглашений.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).