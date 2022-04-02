Песков назвал Украину недружественной для России страной

Украина в настоящее время является недружественной страной ни для России, ни для Белоруссии. Об этом в ходе интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что власти Киева не поддержали официальный Минск во время событий после президентских выборов 2020 года, а в конституции этого государства записано намерение вступить в НАТО.

Украина очень сложная страна. Очень сложная для нас. Она в своем состоянии нынешнем страна, враждебная для нас, — сказал Песков.

Он напомнил, что Киев занял «очень непростую позицию» во время событий в Белоруссии после выборов президента в 2020 году, в конституции этой страны записано намерение вступить в НАТО, а кроме того, страна «пестовала у себя тех, кто ходит с нацистской свастикой по улице, марширует».

Поэтому я бы сказал так, что это страна, которая не дружественна ни России, ни Белоруссии. <...> Это страна, которая по сути запретила у себя полностью любые русскоговорящие, российские СМИ. Это страна, которая сделала русский язык второстепенным, — подчеркнул Песков.

Также чиновник рассказал, что одной из целей спецоперации на Украине является спасение ЛДНР и восстановление государственности республик в границах 2014 года. Он подчеркнул, что данные границы зафиксированы в конституциях республик.

Он напомнил, что Россия стала первой страной, признавшей независимость ЛДНР 21 февраля текущего года и начала спецоперацию по просьбе о помощи этих республик.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».