Кремль встревожило предложение изменить Минские соглашения

https://static.news.ru/photo/953077a6-a674-11eb-b03d-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского об изменении Минских соглашений. Он назвал эту идею тревожным сигналом, передаёт ТАСС.

Это очередной тревожный сигнал. Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация, это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив собственно ему конец, просто невозможно, — заявил Дмитрий Песков.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Минские соглашения следует внести изменения, а также пригласить к участию в переговорах в «нормандском формате» Канаду, США и Великобританию. Он предложил два варианта: либо скорректировать минский формат, либо использовать что-то другое вместо него.

20 апреля Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться в Донбассе. Он выразил готовность провести переговоры в любой точке региона, где идёт война. Российский лидер заявил, что Зеленскому следует вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР, если он хочет решить проблемы Донбасса, и только после этого встречаться с руководителями третьих стран, которой и является Россия.