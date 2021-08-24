Песков назвал тон «Крымской платформы» недружественным по отношению к РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недавно состоявшийся в Киеве саммит «Крымская платформа» недружественным по отношению к России и подчеркнул, что Москва будет «делать выводы». Его слова приводит ТАСС.

Это мероприятие в Киеве до сих пор носит декларативный характер и не имеет какого-то осязаемого продолжения. Хотя даже этот декларативный характер носит чрезвычайно недружественный тон в отношении нашей страны, что, конечно же, нами тщательно фиксируется, и конечно, соответствующие выводы для себя мы делаем, — отметил Песков.

На форуме «Крымская платформа» президентом Украины Владимиром Зеленским был поднят вопрос о «возвращении» Крыма в состав Украины. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Зеленский объявил «обратный отсчёт» до «возвращения» полуострова Украине, при этом добавив, что остался доволен результатами встречи: по его мнению, на «Крымской платформе» была сформирована международная коалиция «для освобождения полуострова».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «Крымская платформа» необходима для поддержки «ультрарадикальных неонацистских явлений в современной Украине».