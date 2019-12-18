https://static.news.ru/photo/d3d1b526-2180-11ea-a8d8-fa163e074e61_660.jpgДмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Возможные санкции США против «Северного потока — 2» нарушают международное право. Они свидетельствуют о недобросовестной конкуренции Соединённых Штатов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Такие действия <...> являются идеальным примером <...> распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки, навязывания европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции, — цитирует представителя Кремля ТАСС.
В качестве примера Песков привёл газовую сферу, в которой США пытаются помешать реализации российских проектов, попутно предлагая собственную продукцию.
Ранее NEWS.ru писал, что власти США признали отсутствие рычагов влияния на Россию и свою неспособность помешать завершению строительства газопровода «Северный поток — 2».