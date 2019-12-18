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Украинцы больше не смогут ездить в Россию по внутреннему паспорту. Об изменении правил пересечения границы с РФ сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении, — цитирует его...