Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможные санкции США против «Северного потока — 2» нарушают международное право. Они свидетельствуют о недобросовестной конкуренции Соединённых Штатов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Такие действия <...> являются идеальным примером <...> распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки, навязывания европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

В качестве примера Песков привёл газовую сферу, в которой США пытаются помешать реализации российских проектов, попутно предлагая собственную продукцию.

Ранее NEWS.ru писал, что власти США признали отсутствие рычагов влияния на Россию и свою неспособность помешать завершению строительства газопровода «Северный поток — 2».

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