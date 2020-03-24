https://static.news.ru/photo/bebb1eb4-6de5-11ea-a5a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин спонтанно посетил инфекционную больницу в Коммунарке, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В учреждение попадают жители Москвы и Подмосковья с подозрением на коронавирус.

Поехал без подготовки и без каких-либо мер безопасности, — отметил Песков в комментарии РИА Новости.

По словам представителя Кремля, спецслужбы лишь обеспечили проезд кортежа из президентской резиденции в Ново-Огарёво, где прошло совещание по борьбе с коронавирусом. Выслушав предложение московского мэра Сергея Собянина осмотреть строящуюся больницу, Путин предложил осмотреть и работающее учреждение.

Как писал NEWS.ru, число заражённых в России достигло 495 человек, из которых 290 — жители столицы. В Москве ввели режим повышенной готовности, на карантин ушли школы и высшие учебные заведения. Москвичам старше 65 лет, которые попадают в группу риска, запретили выходить на улицу.