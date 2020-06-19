Песков назвал смерть Игнатьева очень печальной новостью

https://static.news.ru/photo/7e600fc2-b21a-11ea-b299-fa163e074e61_660.jpg Михаил Игнатьев Фото: cap.ru

Смерть экс-губернатора Чувашии Михаила Игнатьева от коронавируса является печальным событием. В Кремле соболезнуют всем гражданам, кто лишился близких из-за пандемии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что в окружении президента не располагают информацией о том, как протекало заболевание политика.

Это, безусловно, очень печальная новость. Мы соболезнуем всем, кто потерял своих родственников в результате этой эпидемии, — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что в связи с кончиной бывшего главы региона «каких-то специальных заявлений президента не планируется».

Игнатьев стал узнаваемым политиком среди большого количества россиян из-за череды скандалов, которые были связаны с его именем. Его неоднозначные поступки обсуждала вся страна. В январе 2020 года президент отстранил губернатора от должности «в связи с утратой доверия». Это произошло после скандального видео, на котором глава региона заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от нового автомобиля на церемонии передачи пожарной техники. Политик руководил Чувашией больше девяти лет.

В конце мая он подал иск в Верховный суд против Путина, решив оспорить его решение об отставке. Однако к тому моменту Игнатьев уже оказался серьёзно болен: на фоне коронавируса обострились более ранние недуги. Он был госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, в тяжёлом состоянии и с высоким процентом поражения лёгких. Экс-губернатора пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Как писал NEWS.ru, Игнатьев умер 18 июня на 59-м году жизни от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне коронавирусной инфекции. Временно исполняющий обязанности губернатора Чувашии Олег Николаев распорядился организовать похороны бывшего руководителя региона.