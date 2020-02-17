https://static.news.ru/photo/7af901ac-516e-11ea-b559-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Представители Кремля исходят из того, что Российская Федерация как де-юре, так и де-факто является правопреемницей Советского Союза. С данным заявлением в разговоре с журналистами выступил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Сотрудники СМИ попросили представителя Кремля прокомментировать слова судьи Конституционного суда Константина Арановского о том, что Россия не должна считать себя преемницей СССР, так как Союз являлся «незаконно созданным государством».

По словам Пескова, это высказывание является выражением частного мнения. Практика публикаций подобных воззрений, отметил пресс-секретарь главы государства, в настоящее время существует.

В данном случае мы оставляем это без комментария и исходим из того, что России и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, частичное правопреемство Российской Федерации с СССР не может быть признано, если остальные участники международного права с ним не согласятся, считает международный адвокат, эксперт по международному праву Валерий Ванин.