Песков назвал продление СНВ-3 успехом человечества и дипломатии президента

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Продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) стало успехом «думающего человечества» и дипломатии президента РФ Владимира Путина. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Наверное, это нужно считать успехом всего думающего человечества — это тема, которая волновала всех. И, конечно, это является успехом нашей дипломатии и лично президента, который аргументированно говорил, что это краеугольный документ — к сожалению, единственный, оставшийся у нас, — который позволяет нам держать под контролем стратегический наступательный потенциал двух стран, — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Документ сменил истекший в декабре 2009-го СНВ-1. Изначально он заключался на 10 лет и был продлён по согласию сторон ещё на пять лет. Срок действия СНВ-3 заканчивался 5 февраля 2021-го. Теперь его продлили до 5 февраля 2026-го.

О необходимости очередной пролонгации заявляла новая администрация США во главе с Джо Байденом. Этот вопрос был особенно актуален, учитывая то, что предыдущий американский лидер Дональд Трамп приостановил консультации о продлении договора, так как Вашингтон не устроили текущие условия.

Штаты хотели, чтобы в СНВ-3 был включён Китай, однако Пекин отказался от этого. Москва рассчитывала, что администрация Байдена согласится на продление договора на ранее согласованных условиях до истечения его срока 5 февраля 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в Совете Федерации единогласно одобрили закон о ратификации Соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко назвала документ важнейшим для обеспечения мировой безопасности.