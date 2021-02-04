Песков назвал призывы Байдена освободить Навального «неконструктивными»

https://static.news.ru/photo/964f81f0-6799-11eb-aba9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Риторика президента США Джо Байдена, которую он использует, призывая освободить арестованного оппозиционного политика Алексея Навального, является агрессивной и конструктивной. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Джо Байден призвал российские власти немедленно освободить оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом он заявил в ходе выступления в Госдепартаменте. Президент добавил, что ситуация с задержанием российского блогера вызывает у него большую озабоченность.

Песков заявил, что риторика Байдена неконструктивна и агрессивна. По его словам, для России неприемлемы нотки любой ультимативности.

У РФ и США есть база для взаимодействия, несмотря на множество разногласий, — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил изменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока будет вычтен период его домашнего ареста. После оглашения приговора иностранные политики, в том числе главы государств и дипломаты, жёсткого отреагировали на решение российского суда, многие потребовали освободить оппозиционера.

Как ранее передавал NEWS.ru, США будут без колебаний «заставлять платить» Россию за её действия. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.