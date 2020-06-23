Песков назвал причину отсутствия ряда зарубежных лидеров на параде Победы

https://static.news.ru/photo/ef5e7830-b53a-11ea-b5cd-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль с пониманием отнёсся к тому, что некоторые главы других государств, которые ранее подтвердили свой приезд в Москву на торжества, посвящённые 75-й годовщине победы в Великой отечественной войне, не смогут посетить российскую столицу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в число отказавшихся от участия в параде вошёл и хорватский лидер Зоран Миланович, который ранее намерен был посетить парад. Песков также выразил признательность президенту Хорватии «за изначальную готовность разделить с нами радость этого праздника.

Безусловно, мы с пониманием относимся к сообщениям от ряда глав государств и правительств, что они, безусловно, хотели бы — и ранее подтверждали свою готовность принять участие в торжествах, — но не смогут по тем или иным причинам, — приводит слова Пескова «Интерфакс».

Глава пресс-службы российского лидера пояснил, что «прежде всего, причины касаются тех или иных ограничений, которые продолжаются в других странах».

Путин объявил о переносе парада Победы с 9 мая на 24 июня в связи с эпидемией коронавируса. Лидеры 12 стран уже подтвердили готовность приехать в Москву для участия в праздничных мероприятиях. На днях немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что представители Германии не посетят парад Победы в Москве. А президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на парад вообще не прислали. По словам Дмитрия Пескова, акцент делался на приглашение лидеров стран СНГ, а де-факто Украина не является государством Содружества.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что Путин намерен принять участие в церемонии открытия Ржевского мемориального комплекса в Тверской области.