Песков назвал потенциально опасным инцидент с украинским кораблём

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с украинским военным кораблём «Донбасс» в Чёрном море. Он заявил, что подобные провокации потенциально опасны и могут привести к серьёзным последствиям, сообщает РИА Новости.

Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий. То есть любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьёзным последствиям, — сказал Песков.

Он также напомнил, что президент Владимир Путин ранее неоднократно говорил об этом.

Ранее по поводу инцидента высказался депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его мнению, за произошедшим стоит высшее руководство Украины, которое умышленно направило корабль в Керченский пролив. Он считает, что отмашку дал президент Украины Владимир Зеленский.

Корабль «Донбасс» украинских ВМС 9 декабря двигался в сторону Керченского пролива, создавая угрозу мореплаванию в указанной зоне. На запросы российской стороны он не реагировал, а через некоторое время лёг на обратный курс. В ФСБ отметили, что Киев заявок на проход судна по каналу не подавал.