Песков назвал популизмом идеи Навального по поддержке россиян

https://static.news.ru/photo/1c4bdcec-854e-11ea-ba2a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициатива блогера Алексея Навального «Пять шагов для России» по поддержке граждан страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) содержит «поверхностные и популистские» меры, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Очень много всего популистского такого, поверхностного, не имеющего отношения к реальному функционированию страны и экономики <...> Я не знаю, ознакомились ли другие в Кремле, потому что очень много дел предметных. Да, я просмотрел, — приводит его слова ТАСС.

Навальный предлагает перечислить всем жителям РФ по 20 тысяч рублей на взрослого и по 10 тысяч рублей на ребёнка. Если карантин продлят, то власть должна раздать людям ещё по 10 тысяч рублей.

Также политик призывает на время пандемии отменить плату за ЖКУ. А для поддержки малого и среднего бизнеса выделить безвозмездно 2 трлн рублей и отменить налоги на весь год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в российских регионах начинает нарастать недовольство мерами, предлагаемыми государством в качестве противодействия распространению коронавируса. В свою очередь оппозиция уже отреагировала на ситуацию, призывая граждан добиваться от властей прямых выплат населению и отмены налогов для малого бизнеса.