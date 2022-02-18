Песков назвал планируемую дату переговоров Путина и Макрона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предполагаемую дату телефонных переговоров главы РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. По словам представителя Кремля, в графике разговор действительно запланирован на 20 февраля, пишет ТАСС.

Да. Такой разговор есть в графике президента, — сказал он.

Макрон заявлял, что намерен провести телефонные переговоры из-за обострения ситуации на Украине. Так, на 19 февраля у французского президента запланирован разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а на 20 февраля — с главы РФ Владимиром Путиным.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он также сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию». По его словам, приоритетно будут эвакуированы женщины, дети и люди пожилого возраста.