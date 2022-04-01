Песков назвал отношения Путина и Лукашенко уникальными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал отношения главы российского государства Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко как уникальные, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что несмотря на дружественный диалог, главы Союзного государства «иногда говорят не совсем лицеприятные вещи друг другу», «жёстко» отстаивая интересы своих стран.

Александр Григорьевич находится в абсолютно уникальных отношениях с нашим президентом. У них действительно отношения уникальные, — заявил представитель Кремля.

По его словам, Путин и Лукашенко иногда «жёстко» отстаивают интересы своих стран, но с пониманием относятся к возникающим разногласиям, так как приоритетом для них является сохранение дружеского диалога.

Хотя, поверьте мне, они иногда говорят не совсем лицеприятные вещи друг другу, очень жёстко, потому что всё-таки есть интересы Беларуси, есть интересы России. Они очень жёстко отстаивают интересы своих стран, — отметил Песков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что партнёрство и развитие интеграции в различных сферах помогают России и Белоруссии становиться сильнее, а также улучшать благосостояние граждан обеих стран. По словам спикера ГД, вместе Минск и Москва преодолеют все трудности и решат стоящие перед ними задачи в интересах народов.