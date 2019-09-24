Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро намерен обсудить прямое вмешательство третьих стран в выборы в Боливарианской Республике. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Стороны также коснутся двустороннего сотрудничества и региональной проблематики.
Конечно же, обменяются мнениями и о региональных делах. Прежде всего ибероамериканских делах, о теме прямого вмешательства в ибероамериканские дела со стороны третьих стран, третьих государств и так далее, — цитирует его РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Мадуро прибыл в Россию с официальным визитом. Самолёт политика приземлился в одном из московских аэропортов.