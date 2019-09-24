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Россия наблюдает за внутриамериканскими дискуссиями по поводу скандала вокруг главы США Дональда Трампа, семьи бывшего вице-президента Джо Байдена и украинских властей, но не собирается комментировать ситуацию, заявил пресс-секретарь руководителя РФ Дмитрий Песков.

Я не думаю, что мы вправе как-то комментировать историю с Украиной между Вашингтоном и Киевом, и мы не собираемся этого делать <...> Но когда речь заходила о России, то, конечно,...