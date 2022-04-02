Песков назвал одну из целей спецоперации на Украине

Одной из целей спецоперации на Украине является спасение ЛДНР и восстановление государственности республик в границах 2014 года, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Беларусь 1». Он подчеркнул, что данные границы зафиксированы в конституциях республик.

Одна из главных целей операции — это собственно спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, то есть в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской народной республики, и Донецкой народной республики, — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что Россия стала первой страной, признавшей независимость ЛДНР 21 февраля текущего года и начала спецоперацию по просьбе о помощи этих республик.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.