Песков назвал очевидной пассивность Киева в реализации Минских соглашений

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Киев не торопится реализовывать Минские соглашения, пассивность украинских властей в этом вопросе «видна невооружённым глазом», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Процесс урегулирования, процесс выполнения этих самых договорённостей, которые были достигнуты в Париже, и выполнение положений минского комплекса мер не то что забуксовали — там какие-то единичные положения действительно удалось реализовать, но в целом, самое главное, никто за них даже не брался, — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва будет готова к любым недружественным проявлениям со стороны других стран в 2021 году.

Кроме того, политик заметил, что урегулирование конфликта на Украине становится всё сложнее с течением времени. Украинская сторона не пытается связаться с РФ по этой проблеме. Контактов нет.

Речь идёт о внутриукраинском конфликте. Ни Россия, ни Франция, ни Германия не являются участниками или сторонами в этом конфликте. И Россия, и Германия, и Франция делают всё возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт, — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Как писал NEWS.ru, 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в случае «нападения» России со стороны Крыма ситуация для его страны станет крайне тяжёлой. По его словам, если такое произойдёт, на Украине «все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины». При этом он подчеркнул, что не хочет даже представлять подобное развитие событий.