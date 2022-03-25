Песков назвал неприличной «уткой» сообщения о смерти Жириновского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприличной «уткой» сообщения в ряде СМИ о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По его словам, которые приводит ТАСС, политик жив и находится под контролем врачей. Он остаётся в тяжёлом состоянии.

Сегодня кто-то «утку» запустил. Это неприлично. Слава богу, Владимир Вольфович жив, — сказал Песков.

25 марта ряд СМИ сообщили о кончине Жириновского. Впоследствии спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что данная информация не соответствует действительности. Он отметил, что состояние политика остаётся тяжёлым. По его словам, врачи борются за жизнь Жириновского, ему сделали компьютерную томографию лёгких.

Однопартийцы Жириновского также заявили, что все слухи о его смерти — это «грязная провокация жёлтой прессы». В ЛДПР подчеркнули, что час назад врачи отправили его на плановую процедуру. Никаких негативных перемен в состоянии политика нет.

Кроме того, парламентарии заявили, что подают заявление в Генпрокуратуру и готовят иски в суд против всех клеветников, которые «похоронили» лидера партии.