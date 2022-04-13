Песков назвал неприемлемыми слова Байдена о геноциде украинцев

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неприемлемыми слова президента США Джо Байдена, назвавшего события на Украине геноцидом. По его словам, такие заявления являются попытками извратить ситуацию, сообщает РИА Новости.

Мы категорически с ними не согласны, мы считаем неприемлемым попытки подобного извращения ситуации, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что подобные заявления не следует делать президенту страны, которая «совершала известные деяния в течение новой и новейшей истории».

О «геноциде» на Украине Байден заявил в эфире телеканала CNN. По мнению американского лидера, президент России Владимир Путин «пытается уничтожить даже саму идею того, чтобы иметь возможность быть украинцем». При этом хозяин Белого дома сделал оговорку, что решать, соответствует ли ситуация на Украине термину «геноцид», должны всё же юристы.

В феврале Путин в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил, что происходящее в Донбассе напоминает ему геноцид.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что кризисная ситуация на Украине возникла из-за геноцида русскоязычного населения в Донбассе, а не из-за территориальных вопросов. Он отметил, что Россия встала на защиту российских граждан и соотечественников.