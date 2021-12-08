Песков назвал красной линией действия НАТО в отношении Украины

Действия НАТО, постепенно подминающие под себя Украину, являются красной линией для России, которая никому не угрожает и принимает меры против угрозы для своих границ. Об этом в интервью «Известиям» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя. А всё, что делает Россия, она делает на своей территории, — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия зовёт!», говоря об ударных ракетных комплексах, подчеркнул, что Москва ответит тем, «кто нам так угрожает». При этом российский лидер выразил надежду, что ситуация не дойдёт до появления красных линий, которыми он назвал создание угроз для безопасности страны, исходящих со стороны Киева.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО является той чертой, красной линией, переходить которую в отношениях с Москвой не стоит. На это пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила, что не Россия будет решать, принимать Украину в члены НАТО или нет. О неготовности признавать какие бы то ни было красные линии заявил и президент США Джо Байден накануне онлайн-саммита с Владимиром Путиным.