Песков назвал истинные цели России в отношении Украины

Целью спецоперации России по «демилитаризации» Украины является обеспечение гарантий собственной безопасности, а не попытка разделить сопредельное государство. Об этом в интервью Sky News Arabia заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы хотим добиться своих целей, первая из которых — демилитаризация Украины. Мы хотим конституционных гарантий о нейтральном статусе Украины, — подчеркнул Песков.

Он также добавил, что Россия не преследует целей разделить Украину.

Песков также отметил, что Москва ждёт третьего раунда переговоров с Киевом и надеется, что Украина прислушается к опасениям РФ, так как именно это необходимо для прекращения военной операции.

Пресс-секретарь главы российского государства также коснулся пожара, произошедшего на территории Запорожской АЭС. По словам Пескова, причиной возгорания стали «провокации со стороны нацистов». Он также подтвердил, что в настоящее время уровень радиации в районе станции остаётся в норме.

Ранее в Минобороны заявили, что в ночь на пятницу, 4 марта, на прилегающей к Запорожской АЭС территории «киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации». По информации военного ведомства, мобильный патруль росгвардейцев подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы. Диверсанты заняли позиции на нескольких этажах учебно-тренировочного комплекса и открыли по гвардейцам шквальный огонь. Ответным огнём точки были подавлены. При эвакуации из здания диверсанты подожгли его, заявили в Минобороны РФ.

О начале военной спецоперации по демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

В то же время верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что по меньшей мере 102 гражданских лица были убиты и 304 ранены на Украине с момента начала военной спецоперации.