Песков назвал интересными выпуски Дудя

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что фильмы и интервью журналиста Юрия Дудя интересные, хотя и спорные. Об этом он сообщил на марафоне «Новое знание».

Что касается Дудя, он делает очень интересные документальные материалы, интервью, но есть спорные моменты, — заявил Песков.

Например, по поводу заданного журналистом вопроса, что важнее для страны — армия или дороги, Песков не стал выбирать один ответ. Он сказал, что нужно всё, иначе без армии хорошие дороги у страны отберут. А Россия одна из немногих в мире суверенных стран.

Кроме того, он назвал суть идеологии Владимира Путина. Она в том, чтобы в стране жили счастливые люди, была развитая экономика, стабильность и предсказуемость, чтобы Россия быстро развивалась. И все действия направлены на достижение этих целей.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле следят за Telegram-каналами, так как они стали неотъемлемой частью информационного пространства.