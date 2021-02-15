Песков назвал интересным предложение Маска о беседе с Путиным

https://static.news.ru/photo/9c45d034-6f80-11eb-85dd-96000091f725_660.jpg Фото: Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает интересным предложение американского предпринимателя Илона Маска пообщаться с Владимиром Путиным в социальной сети Clubhouse. Представитель Кремля подчеркнул, что предварительно нужно понять, что предлагается.

Мы сначала хотим разобраться. Непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведёт, — цитирует Пескова ТАСС.

Он назвал «безусловно, очень интересным» предложение Маска.

Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим всё это, а потом уже будем реагировать, — объяснил Песков.

Ранее руководитель компаний Tesla и SpaceX предложил российскому лидеру Владимиру Путину поговорить в Clubhouse. Об этом он написал в Twitter, отметив официальный аккаунт Кремля.

Социальную сеть Clubhouse создали бывшие сотрудники Google Пол Дэвидсон и Рохан Сет в марте 2020 года. В мае в этой соцсети было всего полторы тысячи пользователей. К 1 февраля 2021 года Clubhouse насчитывала более 2 млн пользователей. Это произошло после того, как в конце января Илон Маск провёл в соцсети стрим с генеральным директором Robinhood Владом Теневым. Он рассказывал, как его компания Neuralink вживила чип в мозг обезьяны и животное смогло играть в видеоигры «с помощью своего разума».

Как писал NEWS.ru, китайцы массово регистрируются в соцсети Clubhouse, чтобы уйти от цензуры. Это связано с тем, что эта платформа не подпадает под требование закона о регулировании Интернета. В ней не модерируется контент пользователей, а приложение для смартфона можно легально скачать.