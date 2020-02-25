https://static.news.ru/photo/ddeed6fc-57b7-11ea-9dbb-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не вмешивается во внутреннюю политику США. Новые обвинения американской стороны голословны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва ранее неоднократно отвергала подобные обвинения, но они вновь появляются «с маниакальным упорством».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия сама не вмешивается в дела других государств и категорически против влияния извне на её собственную внутреннюю политику, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что американские сенатор-демократы призвали ввести против России новые санкции. Они обвинили Москву в попытках повлиять на предстоящие в 2020 году выборы президента США. При этом у американских спецслужб таких данных нет.

Как писал NEWS.ru, инициативу прокомментировал российский парламентарий Алексей Пушков. Он отметил, что если президент США Дональд Трамп согласится на расширение санкций, то попадёт в ловушку и подыграет своим врагам.