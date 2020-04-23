В Кремле назвали главным приоритетом сохранение системы здравоохранения

https://static.news.ru/photo/83dfdf3a-8854-11ea-bb96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция часто приводит к летальному исходу, поэтому во время пандемии основными приоритетами становятся сохранение системы здравоохранения и спасение как можно большего числа человеческих жизней. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства Владимир Путин ранее уже неоднократно говорил, что абсолютный приоритет — это жизни людей. Поэтому нельзя допустить, чтобы система здравоохранения была разрушена из-за пандемии.

Как подчеркнул Песков, самые эффективные методы борьбы с распространением вируса связаны с введением всеобщей самоизоляции. Однако, сказал пресс-секретарь президента, в этом вопросе необходимо найти золотую середину, то есть обеспечивать выполнение задачи по сохранению жизней, при этом не допуская обвала экономики.

Именно исходя из этих соображений президент принял решение о предоставлении дополнительных полномочий главам регионов. Им на местах виднее, с учётом динамики заболеваемости, какие предприятия можно держать в рабочем состоянии, а какие, наоборот, нужно на время остановить, — приводит слова Пескова «АиФ».

Как ранее передавал NEWS.ru, представитель Кремля заявил, что Владимир Путин всегда стремится достичь экспертного уровня понимания того, над чем работает, то же самое касается вирусологии.