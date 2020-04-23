Политика

В Кремле назвали главным приоритетом сохранение системы здравоохранения

09:56, 27 апреля 2020 16
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция часто приводит к летальному исходу, поэтому во время пандемии основными приоритетами становятся сохранение системы здравоохранения и спасение как можно большего числа человеческих жизней. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства Владимир Путин ранее уже неоднократно говорил, что абсолютный приоритет — это жизни людей. Поэтому нельзя допустить, чтобы система здравоохранения была разрушена из-за пандемии.

Как подчеркнул Песков, самые эффективные методы борьбы с распространением вируса связаны с введением всеобщей самоизоляции. Однако, сказал пресс-секретарь президента, в этом вопросе необходимо найти золотую середину, то есть обеспечивать выполнение задачи по сохранению жизней, при этом не допуская обвала экономики.

Именно исходя из этих соображений президент принял решение о предоставлении дополнительных полномочий главам регионов. Им на местах виднее, с учётом динамики заболеваемости, какие предприятия можно держать в рабочем состоянии, а какие, наоборот, нужно на время остановить, — приводит слова Пескова «АиФ».

Как ранее передавал NEWS.ru, представитель Кремля заявил, что Владимир Путин всегда стремится достичь экспертного уровня понимания того, над чем работает, то же самое касается вирусологии.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях