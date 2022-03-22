Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал фейком сообщения о «трудовых лагерях» для беженцев с Украины в России. Слова официального представителя Кремля из интервью CNN приводит ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы российского государства, главная цель действий российских военных в Мариуполе заключается в очищении города от националистических подразделений. И часть украинцев сотрудничает с российскими военными.

Есть украинцы, которые сотрудничают. Есть украинцы, которые сотрудничают с нашими военными. Есть украинцы, которые хотят избежать любых жертв, — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков также отметил, что российские военные не наносят удары по гражданским целям, целью спецоперации не является «оккупация Украины». Что же касается ядерного оружия, то концепция национальной безопасности страны предусматривает его использование только в случае угрозы самому её существованию.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне заявило, что сообщения западных СМИ о якобы создании в Мариуполе «фильтрационных лагерей» являются ложью, переходящей все границы. По данным дипломатов, в украинском городе работают лишь пункты досмотра мирных граждан, покидающих зону активных боевых действий.