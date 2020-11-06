Песков назвал единственный способ урегулировать ситуацию в Донбассе

https://static.news.ru/photo/e19aa88c-2014-11eb-a16a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Единственным способом урегулирования ситуации в Донбассе является «нормандский формат». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия намерена обсудить этот вопрос с участниками «нормандской четвёрки» — прежде всего с Францией и Германией. Представитель Кремля подтвердил, что эта тема стоит на повестке дня.

По мере того как мы видим продвижение на треке реализации ранее достигнутых договорённостей, диалог интенсифицируется. Если происходит замедление выполнения договорённостей, диалог замедляется. Но, безусловно, он продолжается. Иного механизма нет. В попытках урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины это единственный механизм, — сказал Песков журналистам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Песков прокомментировал слухи о скорой отставке Путина по состоянию здоровья. Песков подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности, а здоровье у президента «отменное».