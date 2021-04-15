Песков назвал цель встречи Путина с губернаторами

https://static.news.ru/photo/754e94ce-9dd5-11eb-b7b5-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин встречается с губернаторами, чтобы держать руку на пульсе жизни в регионах. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент постоянно держит руку на пульсе жизни в регионах, — отметил пресс-секретарь главы государства.

На предстоящей встрече с главой Красноярского края Александром Уссом Путин будет обсуждать социально-экономическое развитие региона. Песков не стал говорить о дате этого мероприятия, пообещав назвать её тогда, когда она будет запланирована, передаёт РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии. Этот пост временно будет занимать Сергей Меняйло, который до этого работал полпредом президента в Сибирском федеральном округе. За последнее время глава государства принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и главы Тувы Шолбана Кара-оола, которые решили уйти с постов по собственному желанию. Песков назвал массовую отставку глав регионов простым совпадением. Об этом писал NEWS.ru.