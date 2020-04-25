Песков назвал блестящей работу кабмина Мишустина в кризис

https://static.news.ru/photo/7fe6eea8-87b1-11ea-b81c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правительство России/vk.com

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков похвалил работу «блестящего, профессионального, молодого» правительства Михаила Мишустина в кризисной ситуации, вызванной пандемией COVID-19.

Песков заявил, что смена правительства незадолго до кризиса пошла стране на пользу.

Очевидно, что, наверное, правительство не приходило на кризисный менеджмент, но этим пришлось заниматься, и они занимаются этим со всем самопожертвованием, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, после январского послания президента Мишустин сменил во главе правительства Дмитрия Медведева, проработавшего премьер-министром с 2012 года.

Песков уже отметил слаженность работы команды президента, правительства и кремлёвской администрации в условиях кризиса.