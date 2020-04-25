Песков назвал блестящей работу кабмина Мишустина в кризис

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков похвалил работу «блестящего, профессионального, молодого» правительства Михаила Мишустина в кризисной ситуации, вызванной пандемией COVID-19.
Песков заявил, что смена правительства незадолго до кризиса пошла стране на пользу.
Очевидно, что, наверное, правительство не приходило на кризисный менеджмент, но этим пришлось заниматься, и они занимаются этим со всем самопожертвованием, — цитирует Пескова «Интерфакс».
Как писал NEWS.ru, после январского послания президента Мишустин сменил во главе правительства Дмитрия Медведева, проработавшего премьер-министром с 2012 года.
Песков уже отметил слаженность работы команды президента, правительства и кремлёвской администрации в условиях кризиса.
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