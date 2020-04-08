Песков назвал абсурдом идею о возвращении Крыма Украине

https://static.news.ru/photo/4697e1ca-7983-11ea-bf83-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея экс-послов США в Киеве о возвращении Крыма Украине нереалистична и абсурдна. Вопрос о принадлежности полуострова не подлежит дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва ни при каких условиях не изменит позицию по урегулированию гражданского конфликта в соседнем государстве.

Там вообще ни «если», ни «когда» вопрос не стоит, Крым — это часть Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями, — приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что «России нечего выходить с территории Донбасса, она никогда туда не заходила».

Ранее, как писал NEWS.ru, бывшие послы США в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор заявили, что пандемия COVID-19 предоставила «неожиданную возможность» прекратить конфликт на Украине и вернуть Крым. Для этого, по их мнению, необходимо лишь надавить на Россию.