Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не обговаривалась, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пока никаких намёток нет по возможной встрече с президентом Зеленским, — отметил Песков.
Он добавил, что работа ведётся по проведению «нормандского формата», однако сроки встречи пока не определены, передаёт
Ранее Песков заявил, что швейцарские истребители, сопровождавшие Ил-96 специального лётного отряда (СЛО) «Россия» с членами журналистского пула президента России во время полёта во Францию, оказали знак гостеприимства, писал News.ru.