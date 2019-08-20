https://static.news.ru/photo/cf093700-c341-11e9-97c9-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не обговаривалась, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пока никаких намёток нет по возможной встрече с президентом Зеленским, — отметил Песков.

Он добавил, что работа ведётся по проведению «нормандского формата», однако сроки встречи пока не определены, передаёт РИА Новости .

Ранее Песков заявил, что швейцарские истребители, сопровождавшие Ил-96 специального лётного отряда (СЛО) «Россия» с членами журналистского пула президента России во время полёта во Францию, оказали знак гостеприимства, писал News.ru.