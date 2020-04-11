Песков: надеемся, что критика ВОЗ со стороны США не навредит организации

https://static.news.ru/photo/c92b8be8-7bf7-11ea-a451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Junxia/Xinhua/Global Look Press

РФ надеется, что критика руководства США в адрес Всемирной организации здравоохранения и заявление о прекращении финансирования не подорвёт работу ВОЗ, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что итогом саммита «Большой двадцатки» 26 марта 2020 года стал документ, говорящий о готовности стран-участниц поддерживать ВОЗ и вместе бороться с пандемией коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

Вашингтон может прекратить выплаты Всемирной организации здравоохранения. По всей видимости, это не совсем коррелируется с той приверженностью, которая была артикулирована по итогам саммита «двадцатки», — рассказал Песков на Первом канале.

Представитель Кремля также отметил, что попытки ряда государств перехватить лидерство в борьбе с мировой эпидемией коронавируса не несут пользы улучшению текущей ситуации.

По его словам, вместо реальной помощи получается желание доминировать на международной арене, в то время как планету захватил «жесточайший кризис, связанный с пандемией».

Ранее NEWS.ru сообщал, Песков также отметил, что пандемия коронавируса и текущий кризис продемонстрировали, что эффективность ряда международных организаций оставляет желать лучшего. Он подчеркнул, что это касается в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговой организации (ВТО) и «Большой двадцатки» (G20).