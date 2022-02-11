Песков: Мюнхенская конференция превращается в клуб одной точки зрения

Мюнхенская конференция по безопасности пока остаётся актуальной, но теряет востребованность из-за того, что утрачивает объективность. Там возможно обсуждение только одной точки зрения и только её приверженцами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Я не думаю, что Мюнхенская конференция как дискуссионная площадка теряет свою актуальность. Нет. Она по-прежнему для многих интересна и востребована. Но она теряет свою востребованность для нас, потому что она теряет объективность. Она превращается в клуб одной точки зрения, — сказал он.

По словам пресс-секретаря президента России, Мюнхенская конференция перестаёт быть дискуссионным клубом. Поэтому для Москвы более интересен и привлекателен Валдайский клуб, где обсуждаются разные и порой диаметрально противоположные точки зрения.

Мюнхенская конференция по безопасности была основана в 1963 году как заседание представителей оборонных ведомств стран НАТО. В настоящее время это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из разных стран мира. Проводится ежегодно. В 2022 году должна состояться 18-20 февраля.

Ранее официальный представитель МИД России Ария Захарова заявила, что РФ не будет представлена на Мюнхенской конференции в текущем году. По её словам, в последние годы этот форум утрачивает инклюзивность, объективность и всё больше трансформируется в «трансатлантический форум».