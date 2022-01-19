Песков рассказал о поддержке россиян, отбывающих наказание за границей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские дипломаты оказывают поддержку и следят за соблюдением прав всех россиян, осуждённых за рубежом. Так он прокомментировал сообщения о находящихся в тюрьмах в Белоруссии гражданах страны, пишет ТАСС.

Всем желающим оказывается вся необходимая помощь и, безусловно, внимательно отслеживается, чтобы законные права этих российских граждан соблюдались в обязательном порядке, — сказал он.

Песков уточнил, что в случае двойного гражданства некоторые страны не признают второе из них, что осложняет ситуацию. Тем не менее, и в этом случае российские дипломаты «к каждому гражданину относится с особым вниманием».

Ранее сообщалось, что в белорусских тюрьмах по данным на 1 июля 2021 года отбывают наказание 346 россиян, ещё 109 находятся под арестом, всего насчитывается 455 человек. Ещё трое россиян ждут приговоров суда. В правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа» рассказали, что преследование как минимум 11 россиян связано с массовыми протестами, охватившими Белоруссию в августе 2020 года.