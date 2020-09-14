Песков: Москва не понимает причин отказа ФРГ от передачи проб Навального РФ

https://static.news.ru/photo/3e44fbc4-f742-11ea-9b87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не понимает причины непредоставления Германией биоматериалов Алексея Навального.

Россия абсолютно была и остаётся открытой для сотрудничества и взаимодействия в выяснении того, что произошло. Для того чтобы продвинуться в этом деле, необходимо взаимодействие с германской стороной в получении биоматериалов. По каким-то причинам пока мы не получили ответ от наших германских визави. Мы констатируем своё глубокое непонимание происходящего, — сказал Песков журналистам.

Примечательно, что в этот раз спикер Кремля произнёс фамилию Навального. Ранее, общаясь с журналистами, он всячески избегал этого, называя российского оппозиционера «берлинским пациентом».

44-летний Навальный потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. Его экстренно доставили в реанимацию омской больницы. Российские врачи по итогу обследований сообщили, что причиной внезапного ухудшения здоровья пациента стало нарушение обмена веществ.

Спустя два дня его перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Токсикологи бундесвера определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок». Их выводы также подтвердили лаборатории Франции и Швеции.

Сейчас международное сообщество требует от Москвы расследования случившегося с Навальным. Однако представители Кремля и силовых структур заявляют, что не видят достаточных оснований для возбуждения уголовного дела: пока оппозиционер был на территории РФ, ядов в его организме, как заявляется, обнаружено не было.

Доследственной проверкой по факту случившегося с Навальным в России занимается транспортная полиция. При этом Генпрокуратура РФ направила запрос о правовой помощи немецким коллегам. Минюст ФРГ подтвердил получение российского запроса, однако ответа на него пока не последовало. При этом в Минобороны Германии отметили, что передавать данные напрямую Москве Берлин не собирается.

МИД ФРГ советует России обратиться за доказательствами в Организацию по запрещению химического оружия. Накануне стало известно, что её специалисты брали пробы у Алексея Навального для изучения, писал NEWS.ru.