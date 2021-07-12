Песков: Москва не получала предложений о саммите с Киевом и Вашингтоном

Никаких предложений о проведении трёхстороннего саммита Россия-Украина-США Москва от американской стороны не получала. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Инициатива мероприятия принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Нет. Пока ничего не поступало, — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Зеленский предложил организовать саммит глав трёх государств своему американскому коллеге Джо Байдену. В Киеве считают, что переговоры можно было бы провести в формате видеоконференции. По словам Ермака, в США этой идее заинтересовались, осталось дождаться реакции российской стороны.

Президенты России и США Владимир Путин п Джо Байден провели телефонный разговор накануне Нового года. В Кремле и Белом доме отметили, что в ходе беседы лидеров двух страны были затронуты основные темы двусторонних отношений. Но в позиции сторон по-прежнему множество и разногласий. Особое внимание было уделено напряжённости вокруг Украины.