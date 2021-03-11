Песков: Москва не получала новый план Украины по Донбассу

https://static.news.ru/photo/3003fb02-8255-11eb-a40a-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС

Москва не получала новый план урегулирования в Донбассе, о создании которого заявила Украина. Кремлю также не поступало по дипломатическим каналам предложений организовать двусторонние контакты лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что телефонные контакты между лидерами двух стран пока не планируются, но при необходимости могут быть оперативно согласованы. По его словам, Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании как можно скорее собрать «нормандскую четвёрку» и об этом всегда ведётся речь и на встречах министров, и на встречах помощников президентов.

А что касается конкретно визита или каких-то двусторонних контактов, каких-либо конкретных инициатив по дипканалам мы не получали, — добавил Песков.

Представитель российского президента также отметил, что рост напряжённости на линии соприкосновения в Донбассе вызывает озабоченность в Кремле. По его мнению, любое повышение напряжённости в таком горячем месте потенциально чревато различными провокациями.

Учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность в этой связи, — цитирует Пескова ТАСС.

Накануне руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев доработал проект мирного урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, документ предложили Париж и Берлин, теперь его должны одобрить в Москве. Политик назвал пункты, содержащиеся в тексте, «очень мощным шагом» со стороны Франции и Германии. По его мнению, через неделю-две, на видеоконференции в «нормандском формате», план должен стать «предметом мощного обсуждения».

Как заявил представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, украинские СМИ начали кампанию по обоснованию «вторжения» на территорию ДНР и ЛНР. Они публикуют материалы, обвиняющие Россию в подготовке провокаций в Донбассе для отправки миротворческого контингента и необходимости «молниеносной реакции» Киева с целью предотвращения подобного сценария.