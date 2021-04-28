Песков объяснил, почему Москва и Киев не могут решать вопрос по Донбассу

https://static.news.ru/photo/2743f242-a80c-11eb-aa87-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/DAVE MUSTAINE/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об урегулировании конфликта в Донбассе не может быть решён между Москвой и Киевом, так как Россия не является стороной этого конфликта. Однако искать точки соприкосновения нужно. Его слова приводит ТАСС.

Вопрос Донбасса между Киевом и Москвой решаться не может, поскольку Россия не является стороной этого конфликта, — подчеркнул представитель Кремля.

Тем не менее он уточнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно высказывал свою готовность к диалогу, если это будет необходимо.

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о желании «обсудить с Путиным мир», Песков отметил, что стремление к миру «должно всемерно поддерживаться». Он уточнил, что Украина «изрядно подпортила» отношения с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему пока неизвестно, намерен ли российский лидер Владимир Путин встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским где-то кроме Москвы.