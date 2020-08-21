Песков: Москва готова содействовать урегулированию в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/8d38443c-e399-11ea-a51e-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова содействовать урегулированию в Белоруссии, если власти республики этого захотят.

Если руководство Белоруссии этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать всё возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии, — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос о том, готова ли Россия быть посредником между руководством страны и оппозицией.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона не будет оценивать возбуждение Генпрокуратурой уголовных дел в после создания координационного совета оппозиции по статье о призывах к захвату власти.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Лукашенко набрал на них 80,1% голосов, Тихановская — 10,1%. На выборах не было наблюдателей из России и европейских стран. Все 27 стран Евросоюза считают, что результаты были сфальсифицированы. Вашингтон назвал выборы несвободными и несправедливыми.

После завершения выборов вспыхнули массовые протесты и забастовки на предприятиях. Оппозиция создала так называемый координационный совет, который выступает за перевыборы и трансфер власти.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объяснила, когда сможет вернуться на родину. Журналисты спросили у неё, будет ли она участвовать в новых выборах, если власти назначат их проведение. Тихановская заявила, что отвечать на этот вопрос преждевременно, писал NEWS.ru.