Песков: Москва готова содействовать урегулированию в Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова содействовать урегулированию в Белоруссии, если власти республики этого захотят.
Если руководство Белоруссии этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать всё возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии, — сказал Песков журналистам.
Так он ответил на вопрос о том, готова ли Россия быть посредником между руководством страны и оппозицией.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона не будет оценивать возбуждение Генпрокуратурой уголовных дел в после создания координационного совета оппозиции по статье о призывах к захвату власти.
Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Лукашенко набрал на них 80,1% голосов, Тихановская — 10,1%. На выборах не было наблюдателей из России и европейских стран. Все 27 стран Евросоюза считают, что результаты были сфальсифицированы. Вашингтон назвал выборы несвободными и несправедливыми.
После завершения выборов вспыхнули массовые протесты и забастовки на предприятиях. Оппозиция создала так называемый координационный совет, который выступает за перевыборы и трансфер власти.
Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объяснила, когда сможет вернуться на родину. Журналисты спросили у неё, будет ли она участвовать в новых выборах, если власти назначат их проведение. Тихановская заявила, что отвечать на этот вопрос преждевременно, писал NEWS.ru.
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