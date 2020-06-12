Песков: молодёжное движение в России не должно быть кондовым

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о молодёжном движении в России. По его мненю, оно не должно быть кондовым и скучным.

Действительно, в такой стране, как наша, обязательно должно быть молодёжное движение. Это движение должно быть современным, оно не должно быть кондовым, когда скучно, когда что-то делается из-под палки​, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы юнармейцев во время акции «Виртуальное путешествие «Я люблю Россию!».

Представитель Кремля назвал организацию юнармии «хорошей идеей» и заявил, что восхищен тем, как юнармейцы «преданы идеям, насколько целеустремленны, насколько ориентируются на большое будущее».

Также, беседуя с юармейцам, представитель Кремля посоветовал им больше читать, писал NEWS.ru. Сам он сожалеет, что в детстве уделял этому мало времени. Среди книг, которые он посоветовал детям, — воспоминания основателя компании SpaceX Илона Маска.