Песков: множество проблем можно решить без прямой линии с Путиным

https://static.news.ru/photo/1cda1a2a-49ed-11eb-b54d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Формат прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным востребован, однако множество проблем можно решить и на местном уровне, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Своё мнение он высказал во время интервью Сергею Шнурову.

Представитель Кремля отметил, что в 2020-м большую пресс-конференцию политика провели как раз с элементами прямой линии. Песков добавил, что в начале лета последнюю «пришлось пропустить». Он обратил внимание на популярность данного формата у самого президента, «потому что он получает огромный срез материалов с информацией» непосредственно от граждан, а не от ведомств.

Они (граждане РФ. — NEWS.ru ) пишут президенту обо всём. Они, к сожалению, пишут президенту очень часто даже о том, что не должно касаться президента, что должно касаться управы района, — рассказал Песков в эфире телеканала RTVI.

Чиновник добавил, что Путин смотрит в Интернете всё, что ему необходимо, однако он не является продвинутым пользователем Сети. Кроме того, у главы государства нет специального бункера. Подобные слухи — ерунда, считает Песков. Он предложил сфотографировать любую комнату, в которой появляется президент, с разных ракурсов, чтобы потом найти отличия. Пресс-секретарь отметил, что у Путина «есть кабинеты везде, и в разных городах мира». При необходимости глава государства работает в любом из этих помещений. Все данные о том, что «кто-то скрывает, где находится президент», Песков отнёс к теориям заговора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавируса наложила отпечаток на организацию прямого общения с президентом, но серьёзных ограничений из-за неё не появилось. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что для общения с главой государства также можно использовать телефон или формат видеоконференции.